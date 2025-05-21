Bahçe sınırı tartışması nedeniyle komşusunu öldürüp intihar etti

İzmir'in Foça ilçesi Yeni Foça Mahallesi'nde iki komşu arasında bahçe sınırı nedeniyle çıkan tartışmada kan aktı. 75 yaşındaki Nihat Ali Fırat ile 63 yaşındaki komşusu Adnan Güngör arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Fırat, tabancayla Güngör’ü vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Giriş Tarihi: 21.05.2025 10:48

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İzmir'in Foça ilçesinde komşular arasında çıkan bahçe sınırı tartışması cinayetle sonuçlandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, cinayeti işleyen kişi kendi yaşamına da son verdi.



Olay önceki gece Yeni Foça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Taşçı Sitesi Zorer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki Nihat Ali Fırat ile 63 yaşındaki komşusu Adnan Güngör arasında bahçe sınırı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nihat Ali Fırat, kendisine ait tabancayla komşusu Adnan Güngör'e ateş etti. Adnan Güngör olay yerinde hayatını kaybederken, Nihat Ali Fırat aynı tabancayla intihar etti.



Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Adnan Güngör ve Nihat Ali Fırat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili olarak jandarma tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

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