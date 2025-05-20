Şanlıurfa'da 5 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi
Şanlıurfa'da durdurulan bir otomobilde 5 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolundaki uygulama noktasında, ihbar üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagaj kısmına gizlenmiş 10 parça halinde 5 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.