Şanlıurfa'da 5 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi

Şanlıurfa'da durdurulan bir otomobilde 5 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 13:11

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolundaki uygulama noktasında, ihbar üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagaj kısmına gizlenmiş 10 parça halinde 5 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

