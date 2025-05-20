Kocaeli'de boya fabrikasında korkutan yangın

Kocaeli'de bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görülürken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 12:38

Paylaş



ABONE OL

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Pelitli Mahallesi'nde bulunan boya fabrikasının kazan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, UMKE, zabıta, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.





Ekiplerin, 11 araç ve 34 personelle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.



Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın fabrikada hasara yol açtı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN