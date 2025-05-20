Kene ısıran 1,5 yaşındaki Metehan öldü

Sivas'ta kene ısırması sonucu Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü, sevk edildiği Tokat'ta hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 13:05

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Olay, 17 Mayıs'ta, Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyünde meydana geldi. Kalebaşı köyünde yaşayan Nilüfer-Süleyman Tütüncü çiftinin çocukları Metehan'ın ensesine kene yapıştı. Ailenin keneyi çıkarmasının ardından Metehan, kısa süre sonra fenalaştı. Ailesi tarafından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Metehan, daha sonra yüksek ateş şikayetiyle Reşadiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Metehan bebek, buradan da Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) şüphesiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilip yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Metehan Tütüncü, bugün, sabah saatlerinde, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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