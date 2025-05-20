Kastamonu’da 52 bronzdan oluşan sergi yoğun ilgi gördü

Kastamonu’da Müzeler Haftası etkinlikleri çerçevesinde oluşturulan 52 bronz eserden sergi, sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 15:06

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Türkiye Cumhuriyetinin 102'nci yılına özel, "102. Yılda 102 Sergi, Cumhuriyet'in Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk" temasıyla hazırlanan ve Kastamonu'dan çıkarılan 52 eser sanatseverlerle buluşturuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü öncülüğünde Kastamonu Müze Müdürlüğü tarafından "Bronz Eserler Ziyaretçilerle Buluşuyor" sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Müzeler Haftası etkinlikleri çerçevesinde, öğrencilere taş baskı atölye çalışması ve kum havuzunda arkeolojik kazı çalışması yaptırıldı. Ayrıca öğrenciler, müzeyi ziyaret ederek, buradaki eserler hakkında görevlilerden bilgiler aldı.

Kastamonu Müze Müdürü Erol Kale, Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Sergi hakkında bilgi veren Kale, "Cumhuriyetimizin 102. yılında özel hazırlanan bir sergi. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un şubat ayında lansmanını gerçekleştirdiği 102. yılda 102 sergi projesi kapsamında biz de Kastamonu Müzesi olarak Bronz eserler ziyaretçilerle buluşuyor adlı sergiyi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Herkesi Müze Müdürlüğünde oluşturdukları sergiye davet eden Kale, "Sergimizde daha önce teşhire çıkmamış 52 bronz eser bulunuyor. 2 ay boyunca vatandaşlarımız bu sergimizi ziyaret edebilecekler. Herkesi sergimize davet ediyorum" diye konuştu.

Sergiyi gezmeye gelen Atatürk İlkokulu öğrencisi Nurbanu Küllüoğlu ise ilk kez müzeye geldiğini belirterek, "Daha önce hiç müzeye gitmemiştim. Müze çok güzelmiş. Her şeyi çok beğendim" şeklinde konuştu.

Sergiyi gezmeye gelen Atatürk İlkokulu öğrencisi Miraç Kesmez de, "Müze benim çok ilgimi çekti. Heykeller bir hayli ilgimi çekti. Eskiden yani bundan bin yıl öncesinde Romalılar çok değişik insanlarmış. Yemeklerini tabaklardan yemiyorlarmış. Tarihi eserler çıkartıyorlarmış. Bir hayli güzel yerler gördük, müzeyi gezdik. Ben daha öncesinde müzeye gitmemiştim, ilk kez müze geziyorum" ifadelerini kullandı.

Açılışa Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kerem Seven ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.