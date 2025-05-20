Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı: Ağırlaştırılmış müebbet istendi

İstanbul Şişli’de eski eşi Bahar Aksu’yu işe giderken kaçırmaya çalışan Rüstem Elibol (37), direnince silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Elibol ve ona yardım eden S.Y., S.S. ve A.B. isimli 3 kişi kısa sürede yakalanarak tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Rüstem Elibol hakkında “boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme”, diğer üç şüpheli hakkında ise “kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca tüm şüpheliler için “birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçundan da 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 16:04

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Şişli'de arkadaşlarıyla birlikte kaçırmaya kalktığı eski eşi Bahar Aksu'yu silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol(37) ve ona yardım eden 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede, Bahar Aksu'yu öldüren katil zanlısı Rüstem Elibol ve diğer 3 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıl hapis cezası talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Olay Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kasım Orbay Caddesi'nde 5 Mayıs Pazartesi günü meydana geldi. İşe giderken eski eşi tarafından kaçırılmaya çalışılan Bahar Aksu, direnerek arabaya binmeyince Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak öldürüldü. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olay sonrasında katil zanlısı Rüstem Elibol ve yanındaki S.Y., S.S. ve A.B. isimli 3 kişi olay yerinden kaçtı. Aynı gün polis tarafından yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAPİS CEZASI TALEBİ BELLİ OLDU

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede sanık Rüstem Elibol hakkında 'Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ve diğer 3 şüpheli hakkında ise 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca tüm şüpheliler için 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ek olarak 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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