Ardanuç'ta yayla evleri kar altında

Ardahan-Artvin arasındaki yaklaşık 2580 rakımlı Bülbülan Yaylası, mayıs ayı sonunda metreleri aşan kar kalınlığıyla dikkati çekiyor.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 10:28

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Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesi sınırında yer alan ve yazın yaylacıların kullandığı yaklaşık 300 haneli, 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası mayıs ayı sonu olmasına rağmen kar altında. Yaylada kar kalınlığının tek katlı evlerin çatılarına kadar ulaştığı görüldü.

Yöre halkı, yollar açıldığında karların erimesiyle birlikte yaylaya taşınacaklarını söyledi. Yener Çoban, mayıs ayı sonu olmasına rağmen halen daha yayla bölgesinin kar altında olduğunu söyleyerek, ''Ardahan ve Artvin'in yöre halkı burada yayla kültürünü yaşatıyor. Bu bölge hem yaz hem de kış aylarında ayrı bir güzelliğe sahip. Şu anda mayıs ayı sonu olmasına rağmen halen daha kar altında bu bölge" dedi.