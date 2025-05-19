Çorum'da 3 çocuk mantardan zehirlendi: Yoğun bakımda tedavileri sürüyor

Çorum'da doğadan toplanan mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 3 çocuk, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen çocukların yoğun bakımda tedavileri sürüyor.

Giriş Tarihi: 19.05.2025 08:47

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Çorum'da yedikleri mantardan zehirlenen 3 çocuk yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Mecitözü ilçesi ve merkeze bağlı Türkler köyünde doğadan toplanan mantarları yiyen E.A. (17), B.S.D. (7) ve İ.D. (2), bulantı ve kusma şikayetleri ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yedikleri mantardan zehirlendikleri değerlendirilen 3 çocuk, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

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