Çorum'da 3 çocuk mantardan zehirlendi: Yoğun bakımda tedavileri sürüyor
Çorum'da doğadan toplanan mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 3 çocuk, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen çocukların yoğun bakımda tedavileri sürüyor.
Çorum'da yedikleri mantardan zehirlenen 3 çocuk yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Mecitözü ilçesi ve merkeze bağlı Türkler köyünde doğadan toplanan mantarları yiyen E.A. (17), B.S.D. (7) ve İ.D. (2), bulantı ve kusma şikayetleri ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yedikleri mantardan zehirlendikleri değerlendirilen 3 çocuk, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.