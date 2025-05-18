Türkiye'de yaşlı tsunamisi kapıda! Bebek değil yaşlı bezi çağı başlıyor! Demografik çöküş uyarısı

Giriş Tarihi: 18.05.2025 17:03

Geçtiğimiz aylarda Japonya'da faaliyet gösteren bir bebek bezi üreticisi, doğum oranlarındaki rekor düşüş nedeniyle üretim hattını değiştirerek yetişkin bezi pazarına yöneldiğini açıkladı. Haber, dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Japonya'nın yaşlanan nüfusu bir kez daha tartışma konusu oldu. Zira ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 30'u 65 yaş ve üzeri. 80 yaş üstü nüfus ise ilk kez yüzde 10'u aştı.

Bu dramatik yaşlanma süreci sadece ekonomik değil, sosyal ve psikolojik kırılmalar da yarattı. Yalnızlıkla mücadele eden yaşlı bireylerin sayısı her geçen yıl artarken, Japonya'da bazı yaşlıların sırf hapse girebilmek için basit hırsızlıklar yaptığı ortaya çıktı.

TÜRKİYE'DE DE TABLO DEĞİŞİYOR

Sabah'ın haberine göre TÜİK'in 2024 Yaşlılık Raporu'na göre Türkiye'de 65 yaş ve üzeri birey sayısı 9 milyon 112 bin 298'e ulaştı. Bu sayı, 2019'da 7 milyon 550 bin 727 idi. Son beş yılda yaşlı nüfusta yüzde 20,7 oranında artış yaşandı. Toplam nüfus içindeki oran ise yüzde 9,1'den yüzde 10,6'ya yükseldi. Kadınların yaşlı nüfustaki payı ise yüzde 55,4 ile dikkat çekici seviyede.

PROF. DR. İSMAİL TUFAN / Muş Alparslan Üniversitesi, Gerontoloji Bölümü

PROF. DR. İSMAİL TUFAN / Muş Alparslan Üniversitesi, Gerontoloji Bölümü

TÜRKİYE NASIL HAZIRLANMALI?

Toplumumuz her üç kişiden birinin yaşlı olacağı bir geleceğe doğru hızla ilerliyor. Bu değişimin önemli siyasal, toplumsal ve ekonomik sonuçları olacaktır.

EMEKLİLİK YAŞI BÜYÜYECEK

Seçmen profilindeki değişim: Yaşlanan nüfus seçmen profilini değiştirecektir. Yaşlılar genellikle sağlık hizmeti, emeklilik planlaması ve sosyal güvenlik gibi konulara daha fazla önem veriyorlar. Bu durum siyasi partileri ve siyasetçileri bu konulara gündemlerinde daha fazla yer vermeye yöneltecektir.

Sosyal politika: Nüfusta yaşlıların artışı sosyal politikanın yeniden tasarlanmasını gerektirecektir. Emeklilik yaşının yükseltilmesi kaçınılmaz olacaktır. Sağlık politikasında yaşlılara daha fazla ağırlık verilmesi gerekecektir. Yaşlılara yönelik özel sağlık hizmetlerinin yanı sıra yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerin de genişletilmesi gibi bir dizi tedbirler siyasetin gündemini belirleyecektir.

SAĞLIK SİSTEMİNE AĞIR YÜK

Aile yapısındaki değişim: Yaşlı nüfusun artması aile yapısında da değişikliklere yol açacaktır. Zaten şimdiden kaybolmaya yüz tutan geleneksel büyük aile yapıları yerini daha küçük çekirdek aile yapısına bırakacak ve tek kişilik haneler hızla çoğalacaktır. Bu durum ailenin bakım potansiyelini azaltacak ve yaşlıların bakımı için yeni çözümler gerekli olacaktır.

Sağlık hizmetlerine talep: Yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak yaşlıların nüfusta sayısal ve oransal artışı, sağlık hizmetlerine olan talebi de arttıracaktır. Yaşlılarda kronik hastalıkların yaygınlığı ve bakıma ihtiyaç duyulması sağlık sistemine ağır bir yük getirecektir. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin ve altyapısının güçlendirilmesi gerekmektedir.