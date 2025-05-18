Göklerde bir Türk kadını: Hem Airbus A380’i uçuruyor hem de İki evladına kol kanat geriyor

Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380’in kokpitinde cesurca görev yapan Kaptan Pilot Safiye Ademoğlu Türkyılmaz, sadece havacılıktaki başarılarıyla değil, aynı zamanda anne kimliğiyle de ilham veriyor. Can ve Ata isimli iki küçük çocuğuna sevgiyle rehberlik eden Safiye kaptan, mesleğinin getirdiği sorumlulukları, anneliğin şefkatiyle ustalıkla dengeliyor.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 09:29

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Bulgaristan'da küçük bir kasabada doğan 40 yaşındaki Safiye Ademoğlu Türkyılmaz, küçük yaşlarda kurduğu pilot olma hayalini bütün zorluklara rağmen gerçekleştirdi. 2013 yılından bu yana aktif bir şekilde pilotluk yapan Türkyılmaz, 2018'de Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'i uçuran ilk Türk kadın olarak tarihe geçti. Kadınların istedikten sonra aynı anda birçok şeyi başarabileceğini kanıtlayan Türkyılmaz'ın Can ve Ata isminde 2 tane evladı var. Mesleki zorluğunun yanı sıra evine ve çocuklarına karşı olan sorumluluklarını da en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan Pilot Safiye, şöyle konuştu;

"Bir uçuşa gittiğim zaman 4-5 gün çocuklarımı görmüyorum. Bu psikolojik açıdan hem benim hem de çocuklar için zor. Bunu yenmeniz gerekiyor, ben uçuşa gideceğim zamanlar üniformamı giyip evden çıktıktan sonra gideceğim yere ulaşana kadar uçuş boyunca telefonumu kapatıyorum. Böyle yapmamın sebebi ben işe giderken tamamen pilot kimliğine bürünüyorum ve evdeki rollerimi bir kenara bırakıyorum ki uçuş esnasında beni olumsuz anlamda etkileyecek bir durum olmasın. Uçuştan eve geldiğim an üniformamı çıkartıp pilot kimliğimi bir kenara bırakıyorum hemen ev hanımı ve anne kimliğine bürünüyorum. Çocukların beslenmelerini ve okul için gerekli kıyafetlerini hazırlayarak, evdeki diğer işlerimi hallediyorum ve tabii ki ailemle vakit geçiriyorum. Çünkü ne kadar yorulmuş olursam olayım evde beni bekleyen sorumluluklarım ve 2 tane evladım var. Onları en iyi şekilde yetiştirmek ve bakımlarını sağlamak için elimden geleni yapıyorum. Böyle bir meslek yapıyorsanız ailenizin anne, baba ve en önemlisi eşinizin desteği çok önemli."

İSTEDİKTEN SONRA HER ŞEYİ BAŞARMAK MÜMKÜN, YETER Kİ KENDİNİZE İNANIN... 2018'de dünyanın en büyük yolcu uçağını uçuran ilk Türk kadın pilot olmayı başaran Türkyılmaz, "Hemcinslerime ve meslektaşlarıma öncü olduğum ve Türk kadınlarının istedikten sonra çalışarak her şeyi başarabileceklerini gösterdiğim için çok mutlu ve gururluyum. Uçmak her uçakta aynı histir ama dünyanın en büyük yolcu uçağında 600 yolcu taşımak, onların sorumluluklarını almak insana daha da bir gurur veriyor. Uçtuğum bütün şehirlerde, ülkelerde insanlara bir A380 pilotunun kadın olabileceğini göstermek, pasaport sırasındayken yolcularla göz göze geldiğimde aslında içimden söylemek istediğim sizi ben güvenli bir şekilde buraya getirdim. Bu büyük bir mutluluk ve gurur. Gökyüzü aşığı bir insanım ve gökyüzü sevdamı çok sevdiğim A380 ile devam ettirebildiğim için çok mutluyum. Maalesef önyargılar da var tabii. Kadın bu mesleği yapamaz gözüyle bakıyorlar. Öyle bir kalıplaşmış ki pilot denilince herkesin aklına erkek geliyor. Şununla çok karşılaşıyorum 'kadın pilot' olarak cinsiyeti ön plana çıkararak belirtiyorlar. Kadınlar bu yüzden kendilerini daha fazla kanıtlamak durumunda hissediyorlar maalesef buda ekstra çaba ve stres. Pilotlukta da kadın olmanın zorlukları var. Anne olmanın dezavantajı, hamileyken uçuştan kesiliyorsun ve bebek 5 /6 aylıkken geri dönüyorsun. Kaptanlık için saat biriktirmek gerekiyor ve bu süreçte erkek meslektaşlarının gerisinde kalıyorsun. Ben mesela 2013 yılında aktif uçmaya başladım ama iki hamilelik sürecimde neredeyse 4 buçuk yıl uçmadım. Fakat bunların hiçbiri istediğinizi başarma yolunda bir engel değil, Kesinlikle hayatta ne olmak istiyorsanız isteyin, her zaman başarabileceğinizi bilmenizi isterim. Kadınlar öncelikle kalpten gelen bütün hislerine güvensinler, kararlı olsunlar ve hayat maalesef engebeli çok fazla olumsuzluklarla karşılaşacaklar. Bunları bilerek yola çıkıp vazgeçmeden mücadeleye devam etmeliler. Gökyüzü hepimizin, hepimiz aynı gökyüzünün altındayız ve hepimizin hayalleri gerçek olabilir. Bunu hiç akıllarından çıkarmasınlar. Her zaman söylüyorum kendine inan, hislerine güven ve vazgeçmeden hayallerinin peşinden uç. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN