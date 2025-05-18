Antalya'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesi Yalçı Mahallesi Kuş Yuvası mevkisinde, Arda Dönmez’in (21) kullandığı 07 BDJ 744 plakalı otomobil uçuruma devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Dönmez’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan yolcu M.K. (19) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 11:41

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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Arda Dönmez'in (21) kullandığı 07 BDJ 744 plakalı otomobil, Yalçı Mahallesi Kuş Yuvası mevkisinde uçuruma devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.Sağlık ekibi, sürücü Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçta yolcu olarak bulunan yaralı M.K. (19) hastaneye kaldırıldı.

Dönmez'in cenazesi incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

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