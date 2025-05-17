Lise öğrencilerinin tasarladıkları insansı robot ve köpek ilgi çekti
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda, lise öğrencileri tarafından tasarlanan insansı robot ve robot köpek, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
İnsansı robot komut alıyor, hareketleri taklit ediyor
Öğrencilerin geliştirdiği insansı robot, cep telefonuyla verilen komutlara göre hareket ediyor, karşısındaki kişinin kafa ve kol hareketlerini taklit edebiliyor. Plastik malzemeden üretilen robot, 23 motor yardımıyla 22 farklı bölgesini hareket ettirebiliyor. Bluetooth bağlantısı ve kamera yardımıyla insan hareketlerini algılayabilen robot, omuz, kol, parmak, kafa, ağız ve göz gibi organları kontrol edebiliyor.