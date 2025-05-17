Yaşam

Lise öğrencilerinin tasarladıkları insansı robot ve köpek ilgi çekti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda, lise öğrencileri tarafından tasarlanan insansı robot ve robot köpek, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Lise öğrencilerinin tasarladıkları insansı robot ve köpek ilgi çekti
Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin yer aldığı fuarda, özellikle robotik projeler dikkat çekti. Yaklaşık 1 yıldır projeleri üzerinde çalışan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hakkı Yılmaz, fuar sürecinde öğrencileriyle birlikte ortaya koydukları başarıdan memnun olduklarını dile getirdi.

İnsansı robot komut alıyor, hareketleri taklit ediyor

Öğrencilerin geliştirdiği insansı robot, cep telefonuyla verilen komutlara göre hareket ediyor, karşısındaki kişinin kafa ve kol hareketlerini taklit edebiliyor. Plastik malzemeden üretilen robot, 23 motor yardımıyla 22 farklı bölgesini hareket ettirebiliyor. Bluetooth bağlantısı ve kamera yardımıyla insan hareketlerini algılayabilen robot, omuz, kol, parmak, kafa, ağız ve göz gibi organları kontrol edebiliyor.