Aksu ve Olur enerji projeleri masaya yatırıldı
Erzurum'da Aksu ve Olur enerji projeleri kapsamında elektrik üretim lisansına esas izinlerin alınmasına yönelik hazırlık çalışmaları danışmanlık hizmet alımı toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya; Bölge Müdür Yardımcıları, ilgili şube müdürleri, teknik personel ve proje yüklenici firma temsilcileri katılım sağladı. Gerçekleştirilen toplantıda, danışmanlık sürecine ilişkin planlamalar değerlendirilmiş; izin süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla alternatif formülasyonlar üzerinde durulmuş ve izlenecek stratejiler ele alındı.