200 milyon avroluk dolandırıcılıkta 1 tahliye; 3 'kırmızı bülten' kararı

Denizli'de, Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını iddia ederek vurgun yapan çeteyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Firari Hicabi Pala, Barış Erdoğan ve Tolga Dinler hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Sanıkların, yüksek kâr vaadiyle Avrupa başta olmak üzere Türkiye, Fransa, Belçika ve İsviçre'deki yatırımcılardan 20 bin ila 300 bin euro arasında para topladığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 17.05.2025 08:45

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Denizli'de Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını iddia ederek başta gurbetçiler olmak üzere çok sayıda kişiyi yaklaşık 200 milyon euro dolandırdıkları öne sürülen 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklardan Ertuğrul Sezer'in tutukluluğuna devam kararı verilirken, Volkan Çark adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari olan Hicabi Pala, Barış Erdoğan ve Tolga Dinler hakkında ise kırmızı bülten çıkarıldı.

Sanıkların, yüksek kâr vaadiyle Avrupa başta olmak üzere Türkiye, Fransa, Belçika ve İsviçre'deki yatırımcılardan 20 bin ila 300 bin euro arasında para topladığı belirtildi.

Duruşmada, Fransa'dan gelen mağdurlar da hazır bulundu.

Mahkeme, sanıkların Dubai bağlantılı şirket faaliyetleriyle ilgili BAE'den bilgi talep edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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