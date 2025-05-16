Tosun babasının rekorunu kırdı! Fiyatı dudak uçuklattı
Sivas’ın Altınyayla ilçesinde Kurban Bayramı için özenle beslenen dev boğa, hem cüssesiyle hem de fiyatıyla dikkat çekiyor. Babasının yıllar önce kırdığı rekoru geride bırakan ‘Tosun’ görenleri hayrete düşürüyor.
Kent merkezine 81 kilometre uzaklıkta olan Altınyayla ilçesinde besicilik yapan Yusuf Yücel, 4 yıl önce 1 ton 42 kilogram ağırlığındaki boğa beslemişti.
Kurban Bayramı için hazırladığı boğayı damızlık olarak ayıran üretici, soyunu devam ettirmek istedi. Yücel, Paşa isimli boğanın oğlu olan Tosun'u büyüterek 1 ton 250 kilogram ağırlığa ulaştırdı.
Ağırlığı ile dikkat çeken 34 aylık devasa boğa, fiyatıyla da dudak uçuklatıyor. Günlük 15 ila 20 kilogram arası yem tüketen Tosun, 420 bin liraya alıcısını bekliyor.