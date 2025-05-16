Muğla geneli fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Muğla çevresinde bugün sabah saatlerinden itibaren başlayacak fırtına nedeniyle vatandaşların duyarlı olması istendi.
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Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 16.05.2025 (Cuma) günü sabah saatlerinden sonra Muğla çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80km/saat) batı ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) beklenmektedir. Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.