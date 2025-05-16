Konut satışında büyük artış! İşte son rakamlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satış sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 artarak 118 bin 359 oldu.

Giriş Tarihi: 16.05.2025 10:46

Paylaş



ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 oranında artarak 118 bin 359 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 645 ile İstanbul, 10 bin 889 ile Ankara ve 7 bin 14 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 37 ile Ardahan, 75 ile Tunceli ve 88 ile Bayburt olarak gerçekleşti.





KONUT SATIŞLARI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE YÜZDE 27,9 ARTTI



Konut satışları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,9 oranında artarak 454 bin 145 olarak gerçekleşti.



İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 17 BİN 465 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 147,0 oranında artarak 17 bin 465 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,8 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 99,4 oranında artarak 69 bin 194 oldu.



Nisan ayında 4 bin 245; Ocak-Nisan döneminde ise 16 bin 388 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.