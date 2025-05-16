Kastamonu'daki bir ilçede şap karantinası

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şap hastalığının görülmesi üzerine hayvan pazarı kapatılırken, ilçe genelinde karantina uygulanmaya başladı.

Giriş Tarihi: 16.05.2025 09:02

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Tosya İlçe Tarım Müdürlüğü, ilçede görünen şap hastalığı sebebiyle hayvan pazarının kapatıldığını duyuruldu. İlçe genelinde şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla karantina uygulandığının ifade edildiği açıklamada, "14 Haziran tarihinde ilçemiz Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir yetiştiricimizin işletmesine hastalık şikayeti üzerine giden serbest veteriner hekim tarafından kurumumuza şap şüpheli bir hayvan olduğu ihbarı gelmesi üzerine 14 Mayıs'ta işletmeye gidildi. Söz konusu işletmedeki hayvanda şağ hastalığı belirtilerini açık bir şekilde gören resmi veteriner hekimler tarafından numune alma işlemi sonrası gerekli idari ve fenni işlemler başlatılmıştır. Hastalıklı hayvanı, hayvan satıcısından 3 hafta önce aldığını söyleyen vatandaş, hayvanın il dışından geldiğini söylemiştir. Karantina uygulaması kapsamında mevcut Tosya Hayvan Pazarı hastalık sönüşüne kadar kapalı kalacaktır. Ayrıca karantina 25 merkez mahalle ile 15 köyü kapsamaktadır" ifadelerine yer verildi.