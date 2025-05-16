Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir işyerinde yapılan aramada bin 637 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
15 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen aramada, işyerinde yapılan kontrollerde toplam 1.637 adet sentetik hap ele geçirildi.
Uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli M.E.A. gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.