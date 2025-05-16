İzmir'de silahlı ve beyzbol sopalı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı ve beyzbol sopalı kavgada Furkan Acu (37) hayatını kaybetti, A.A. ise ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 16.05.2025 10:03

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Olay, saat 22.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi Özmen Caddesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Oto galeri, çekici ve oto tamiri işi yapan iki grup arasında, birbirinin bölgelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle husumet başladı. Bu nedenle taraflar arasında yaşanan tartışma, kısa sürede bıçak ve beyzbol sopalı kavgaya döndü. Kavgada Furkan Acu ve A.A. yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Furkan Acu, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, A.A. ise Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Acu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. A.A.'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.