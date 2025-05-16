Giresun'da hastanede gerçeği aratmayan tatbikat

Giresun'da gerçeğini aratmayan tatbikatta senaryo gereği depremde zarar gören hastanede yangın çıktı, hastalar camlardan tahliye edildi.

Giriş Tarihi: 16.05.2025 09:38

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Giresun Ali Menekşe Göğüs Hastanesi'nde Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında geniş katılımlı bir tatbikat gerçekleştirildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta senaryo gereği bir deprem meydana geldi, ardından hastanenin eksi birinci katındaki mutfak bölümünde yangın çıktı. Tatbikatta UMKE, AKUT, itfaiye ekipleri ve hastane personeli aktif rol aldı.



Senaryoya göre, depremin hemen ardından mutfakta çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Aynı anda UMKE ve AKUT ekipleri hastane içinde kalan hastaların tahliyesini gerçekleştirdi. Dışarı çıkarılan hastalara ilk müdahale yapıldıktan sonra toplanma alanlarına nakledildi.



"HEDEFİMİZ, AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMAK"



Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Ali Menekşe Göğüs Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Cindemir, bu tür tatbikatların afetlere karşı hazırlık açısından büyük önem taşıdığını belirterek "AKUT, UMKE, itfaiye ve hastane personelimizle birlikte, Sağlık Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda her yıl Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında bu tatbikatları düzenliyoruz. Bu çalışmalarla hem personelimizin bilgi ve beceri düzeyini artırmayı hem de olası afetlerde can kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Tatbikat senaryomuzda hastanemiz depremde hasar görüyor ve mutfakta yangın çıkıyor. Yangına ilk müdahale ediliyor, ardından görevli ekiplerimiz organize bir şekilde hastaları güvenli alanlara tahliye ediyor. 112 ambulanslar, itfaiye, AKUT ve UMKE'nin desteğiyle tatbikat başarıyla tamamlandı" dedi.

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