Esenler'de zihinsel engelli kızıyla birlikte yaşayan yaşlı kadının evinden ile 4 ton çöp çıktı

Esenler'de 5 katlı bir binanın bodrum katında zihinsel engelli kızıyla birlikte yaşayan yaşlı kadının evinden çıkan 4 ton çöp ancak 11 kamyonla taşındı. Çöp ev belediye ekiplerinin 2 gün süren yoğun çalışmalarının ardından temizlendi.

Çöp ev ile ilgili açıklama yapan Esenler Kazımkarabekir Mahallesi Muhtarı Fatih Zaferoğlu, "Mahallede bir çöp ev var. Bir haftadır polis ve zabıtalarımızla beraber burada bekliyorduk. Kapıyı açtırdık. Şuanda evi boşaltıyoruz. Evin her tarafına çöp yığılmış. Zabıta ekipleri ile birlikte şuanda evi boşaltıyoruz. Daha öncede başka sokakta bir çöp evi daha vardı, orayı da boşaltmıştık. Kadında bir rahatsızlık var. Sürekli olarak çöpleri evine yığıyor. Zabıtalarımız evini 3 defa boşalttı ama tekrar doldurdu. Belediye ekiplerimizle beraber çalışmalarımız devam ediyor. Belediyeden psikolog geldi. Muhtarlık ve belediye olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.Komşusu ile ilgili konuşan Songül Kabalaklı , "Teyze iyi bir kadın ama kızı ve kendisi rahatsız. Evini her sene çöple dolduruyor. Komşuları şikayetçiler ama onların bir bakım evine yatırılması lazım. Burada kendilerine bakamıyorlar. Zabıtalarda her zaman gelip temizliyorlar. Komşular kadını her yere şikayet ediyorlar ama her sene 6 ayda bir evi bu hale getiriyor. Köyü bir durumdalar. Komşularda şikayetçi. Burası her zaman böyle" ifadelerini kullandı.