Edebük'de katledilen 9 vatandaş dualarla anıldı

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Edebük köyünde 15 Mayıs 1994 tarihinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 9 vatandaş, düzenlenen törenle anıldı.

Giriş Tarihi: 16.05.2025 09:55

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Tercan ilçesi Edebük köyünde 15 Mayıs 1994 yılında bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen ve 9 masum vatandaşın şehit edildiği hain saldırının üzerinden 31 yıl geçti. Gerçekleştirilen hain saldırının acısı ise yüreklerde tazeliğini koruyor. Saldırıda şehit olan 9 vatandaş mezarları başında dualarla anıldı. Tercan ilçesi Edebük köyü mezarlığında bulunan şehitlikte düzenlenen anma törenine ilçe protokolü, askeri ve sivil erkan, belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, şehitlerin yakınları ve Edebük köyü sakinleri katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam programda, katılımcılar şehit mezarlarını ziyaret edip, karanfil bırakıp dualar ettiler.