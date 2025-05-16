Denizli'ye şiddetli fırtına uyarısı

Denizli ve bölgesinde bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen şiddetli fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Giriş Tarihi: 16.05.2025 09:44

Paylaş



ABONE OL

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli illerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Hızı zaman zaman 50-80 km/saate kadar çıkacağı tahmin edilen fırtınanın Cumartesi sabahı etkisini kaybetmesi bekleniyor.



Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN