Aydın'da Yörüklerin yayla yolculuğu başladı
Yörükler diyarı Aydın'da çobanların yayla yolculuğu bu yıl gecikmeli olarak başladı. Bir zamanlar nüfusun önemli bir kısmının hayvan otlattığı Aydın'ın köylerindeki çobanlar yaz sıcaklarının başlaması ile birlikte sürüleri ile havanın daha serin olduğu yaylalara doğru yol almaya başladı.
Şimdiki yayla göçünün eskiden olduğu gibi konargöçerlik tarzında olmadığını sadece hayvanların yaylada kaldığını belirten Köşk'ün en kıdemli çobanlarından Ersun Kılınç, "Eskiden ulaşım imkanı olmadığı için çobanlar ailesi ile birlikte koyun ve keçinin başında yaşamak zorunda kalırdı. Artık dönüşümlü olarak koyunların başında kalıp gündelik hayatlarımıza yine kendi evimizde devam ediyoruz. Gelişen teknoloji ve ulaşım çobanlığı da rahatlattı" dedi.
Aydın gibi yazları oldukça sıcak geçen illerde başta koyun ve keçi olmak üzere hayvanların aşırı sıcaktan strese girip kilo verdiğini belirten Ersun Kılınç, "Özellikle koyunlar başta olmak üzere derisi kalın olan hayvanlar serin havayı sever. Bu nedenle yazın sıcakta kalan hayvanlar semirmez. Sürünün verimliliği için atalarımız Aydın'da Nisan ayının sonunda Eylül ayının sonuna kadar yaylada kalmayı tercih edermiş. Bizler de sürülerimizi yaz döneminde rakımı yüksek dağlarda bakmaya çalışıyoruz" dedi.