69 Yaşındaki hasta şifayı Düzce Üniversitesi Hastanesinde buldu

Sık idrara çıkma, idrar yaparken zorlanma ve ağrı gibi şikayetler ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği'ne başvuran 69 yaşındaki O.A.'nın yapılan biyopsisinde kanser tespit edildi. Ameliyat kararı alınan hasta laparoskopik radikal prostatektomi yöntemi ile sağlığına tekrar kavuştu.

Giriş Tarihi: 16.05.2025 09:10

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Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Kliniği, prostat kanserinin tedavisinde uygulanan, laparoskopik radikal prostatektomi yönteminde hasta memnuniyeti ve tedavi başarısı açısından bölgesinde referans noktası haline geldi. Hasta konforunu ön planda tutan modern cerrahi yöntemi ile hastalara daha ağrısız ve hızlı iyileşme süreci sağlanıyor.



Sık idrara çıkma, idrar yaparken zorlanma ve ağrı gibi şikayetler ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği'ne başvuran 69 yaşındaki O.A.'nın yapılan biyopsisinde kanser tespit edildi. Ameliyat kararı alınan hasta laparoskopik radikal prostatektomi yöntemi ile sağlığına tekrar kavuştu. Tüm tedavi sürecinden memnun kaldığını ifade eden hasta, operasyonu gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.



Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Dursun Baba, laparoskopik radikal prostatektomi hakkında bilgi verdi. Prostat kanserinin, erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri olduğuna dikkat çeken Dursun Baba, özellikle 50 yaş üstü bireylerde sık rastlandığını ifade etti. Genellikle yavaş seyirli olmakla birlikte bazı alt tiplerinin agresif şekilde ilerleyebildiğine işaret eden Baba, "Erken yani yayılım yapmadığı evrede tespit edilen olgularda tedavi başarısı oldukça yüksektir. Tedavi seçenekleri arasında aktif izlem, radyoterapi (ışın tedavisi) ve cerrahi (radikal prostatektomi) yer alır. Uygun tedavi; hastanın yaşı, sağlık durumu, tümörün evresine göre belirlenir" şeklinde konuştu.