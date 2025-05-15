Ümraniye'de hediyelik eşya dükkanı alevlere teslim oldu

İstanbul Ümraniye'de 4 katlı bir binanın girişinde bulunan hediyelik eşya dükkanı alevlere teslim oldu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangın nedeniyle dükkan önünde bulunan bir otomobil de zarar gördü.

Giriş Tarihi: 15.05.2025 10:06

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İstanbul Ümraniye'de 4 katlı binanın giriş katında bulunan hediyelik eşya dükkanında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ümraniye'de Necip Fazıl Mahallesi 19 Mayıs Caddesindeki 4 katlı binanın giriş katında bulunan hediyelik eşya dükkanında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın sırasında dükkan önünde bulunan otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

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