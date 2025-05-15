Hatay'da motosiklet devrildi: Vatandaşlar meraklı gözlerle yaşananları izledi

Giriş Tarihi: 15.05.2025 02:13

Kaza, İskenderun ilçesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet, ıslak yolda kontrolden çıktı. Devrilen motosikletteki Hasan Ö. ve Emre Ç. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.