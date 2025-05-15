Hatay'da motosiklet devrildi: Vatandaşlar meraklı gözlerle yaşananları izledi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir motosiklet ıslak yolda dengesini kaybetmesiyle devrildi. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı. Yaşanan olayda bazı vatandaşlar kaza sonrasını film gibi izlemeleri dikkat çekti. Olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza, İskenderun ilçesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet, ıslak yolda kontrolden çıktı. Devrilen motosikletteki Hasan Ö. ve Emre Ç. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAZAYI FİLM GİBİ İZLEDİLER
Kaza nedeniyle trafik tek taraflı olarak kapatılırken, vatandaşlar alt geçidin üst kısmına çıkarak kazayı meraklı gözlerle izlediler. Gece yarısı olmasına rağmen vatandaşlar, film izlercesine olay yerini gözlemlediler.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.