Yaşam

Bursa'da 6 katlı binanı çatısı küle döndü

Bursa'da 6 katlı binanın çatı katı, küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürülürken, mahalleli büyük korku yaşadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Bursa'da 6 katlı binanı çatısı küle döndü

Yangın, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 6 katlı binanın çatı katında çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binanın çatısını sararken, yangın kentin birçok noktasından görüldü.

6 KATLI BİNANI ÇATISI KÜLE DÖNDÜ

Mahalle sakinlerinin korku dolu anlar yaşadığı yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.