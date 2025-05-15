Ardahan'da ahırın çatısı çöktü: 1 hayvan telef oldu 2'si yaralandı

Ardahan’ın Göle ilçesinde etkili sağanak yağış, Nurettin Ateş’e ait toprak damlı ahırın çökmesine neden oldu. Ahırda bulunan 19 büyükbaş hayvandan 16’sı çevredekiler ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Olayda 1 hayvan telef olurken, 2’si yaralandı.

Giriş Tarihi: 15.05.2025 10:45

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Ardahan'ın Göle ilçesinde sağanak nedeniyle ahırın çatısı çöktü. Dereyolu köyünde yaşayan Nurettin Ateş'e ait toprak damlı ahırın çatısı, yoğun yağış dolayısıyla çöktü.

İçeride bulunan 19 büyükbaş hayvan, çöken çatının altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin de yardımıyla hayvanların 16'sı kurtarıldı. Olayda bir hayvan telef oldu, 2'si yaralandı.

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