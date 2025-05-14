Yaşam

Palandöken Kayak Merkezi beyaza büründü

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Palandöken Kayak Merkezi beyaza büründü

Erzurumlular güne kar sürprizi ile uyandı. Kent merkezine yağan kar kısa sürede erirken Palandöken Kayak Merkezi mayıs ayında yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Bahar mevsiminde kış mevsimini yaşayan Erzurumlular büyük bir şaşkınlık yaşadı.

PALANDÖKEN BEYAZA BÜRÜNDÜ

Öte yandan Erzurum-Tekman karayolu Palandöken geçidinde kar yağışı sonrası bazı sürücüler yolda kaldı. Sürücülerin yardımına ekipler yetişti.