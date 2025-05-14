Kazalar KGYS kameralarında

Nevşehir’de meydana gelen tarik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi.

Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:40

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Kameraların kaydettiği ilk kaza Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi TOKİ Kavşağında meydana geldi. Kontrolsüz kavşakta sola dönmek isteyen otomobil sürücüsü kazaya neden oldu.

Kentteki bir başka kazada 2000 Evler Mahallesi Nur Sultan Nazarbayev Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen iki motosikletten birisi kontrolsüz bir şekilde sola dönmek isteyince, arkasından gelen motosiklet ile çarpıştı.

KGYS kameralarının kaydettiği her iki kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.