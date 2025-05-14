Kastamonu'da demir yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kastamonu'da kavşakta devrilen demir yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Giriş Tarihi: 14.05.2025 14:54

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Kaza, Kastamonu-Karabük karayolu Kurubenzinlik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Samsun'a demir taşıyan, Murat H. idaresindeki 80 ACH 683 plakalı Iveco marka tır, kavşakta devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dorsedeki demirler iş makinesi ile kaldırılırken tırın da kaldırılması için vinçle çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.