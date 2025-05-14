Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Erzincan'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:57

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda F.M.C. ve Y.A'yı takibe alan ekipler, şüphelilerin üzerinde yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Soruşturmayı sürdüren ekipler, uyuşturucu maddeyi satan şüphelinin B.D. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan F.M.C. ve Y.A. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Yakalanan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.D. ise çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.