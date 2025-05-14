Çanakkale'de dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama

Çanakkale'de gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 14.05.2025 10:03

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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce bilişim yoluyla 10 farklı dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen C.Ç., O.Ç., K.U., A.A., İ.Z. ve B.B. isimli 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. İnternet sitelerinde ilan vererek kapora dolandırıcılığı ve kendilerine ait olmayan eşyaları satmaya çalıştıkları tespit edilen şüphelilerden B.B., İ.Z., A.A., K.U. çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken, O.Ç ve C.Ç. tutuklandı.

