Yaşlı adamın korkunç sonu! Baltayla öldürüldü

Sivas’ta iki kişi arasında çıkan tartışma büyüyünce olan oldu. Yaşlı adam tartışmada boynundan baltayla vuruldu. Yaralanan 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 13.05.2025 00:27

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Sivas'ta iki kişi arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu boynundan baltayla vurularak yaralanan 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yukarıkale Mahallesi Binektaşı mezrasında meydana geldi. Enver Yaman (70) ile Y.D. (44) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

BALTAYLA ÖLDÜRÜLDÜ!

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.D., elinde bulunan baltayla Enver Yaman'ın boyun kısmına vurdu. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yaman, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli Y.D., gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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