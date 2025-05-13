Sur cinayetlerinde flaş gelişme: Semih Çelik için yeni hukuki süreç başlatıldı

Giriş Tarihi: 13.05.2025 09:30

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı , 4 Ekim 2024'te 19 yaşındaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner 'in vahşice öldürüldüğü cinayetlerle ilgili yürütülen soruşturmada, katil zanlısı Semih Çelik 'in ölmesi gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına (KYOK) karar vermişti.

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil (ahaber.com.tr)

AİLEDEN İTİRAZ

Dosyada müşteki Yusuf Halil'in vekili Av. Betül Zağlı Topal tarafından İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sunulan itiraz dilekçesinde, soruşturmanın eksik ve yüzeysel yürütüldüğü, özellikle olayda hayatını kaybeden Ayşenur Halil'in cep telefonunun açılmadığı ve kritik dijital delillere ulaşılmadığı vurgulandı.

Karara itiraz eden Ayşenur Halil'in ailesi, "Soruşturma eksik ve yüzeysel yürütüldü. Katilin bilgisayarındaki veriler suç öncesi silindi, planlı hareket etti. Üçüncü şahıslar soruşturulmadı. Telefonu halen bulunamadı." diyerek takipsizliğin kaldırılmasını ve etkin soruşturma yürütülmesini talep etti.