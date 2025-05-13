Sur cinayetlerinde flaş gelişme: Semih Çelik için yeni hukuki süreç başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Ekim 2024’te meydana gelen ve kamuoyunda “Sur Cinayeti” olarak anılan, Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner’in yaşamını yitirdiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir karara imza attı. Başsavcılık, cinayet zanlısı Semih Çelik’in hayatını kaybetmiş olması nedeniyle dosyada kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti. Ancak bu karara itiraz eden Ayşenur Halil’in ailesi, hukuki süreçte yeni bir adım atarak süreci farklı bir noktaya taşıdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Ekim 2024'te 19 yaşındaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in vahşice öldürüldüğü cinayetlerle ilgili yürütülen soruşturmada, katil zanlısı Semih Çelik'in ölmesi gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına (KYOK) karar vermişti.
AİLEDEN İTİRAZ
Dosyada müşteki Yusuf Halil'in vekili Av. Betül Zağlı Topal tarafından İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sunulan itiraz dilekçesinde, soruşturmanın eksik ve yüzeysel yürütüldüğü, özellikle olayda hayatını kaybeden Ayşenur Halil'in cep telefonunun açılmadığı ve kritik dijital delillere ulaşılmadığı vurgulandı.
Karara itiraz eden Ayşenur Halil'in ailesi, "Soruşturma eksik ve yüzeysel yürütüldü. Katilin bilgisayarındaki veriler suç öncesi silindi, planlı hareket etti. Üçüncü şahıslar soruşturulmadı. Telefonu halen bulunamadı." diyerek takipsizliğin kaldırılmasını ve etkin soruşturma yürütülmesini talep etti.
"DELİLLER YETERİNCE İNCELENMEDİ"
İtiraz dilekçesinde, şüpheli Semih Çelik'in bilgisayarında yer alan verilerin suç öncesinde silindiğine dikkat çekilerek, şüphelinin planlı hareket ettiğine dair güçlü emareler bulunduğu belirtildi.
Ayrıca, Çelik'in olay günü telefonla görüşme yaptığı, ancak olay yerinde telefonunun bulunamadığı ifade edildi.