Kütahya'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Kütahya'da polis ekiplerince uygulama noktasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 13.05.2025 08:46

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde uygulama noktasında durdurulan Y.O. (30) ve G.Y. (48) isimli şahısların yapılan kontrollerinde, 2 bin 238 adet sentetik ecza ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan G.Y. çıkarıldığı adli merciler tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.O. ise tutuklandı.

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