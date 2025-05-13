Erzincan'da traktör devrilmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybetti
Erzincan’ın Yalnızbağ mevkiinde Erdal Kartal’ın (46) kullandığı traktör yol kenarına devrildi. Traktörün altında kalan Kartal, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Erzincan'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Erdal Kartal'ın (46) kullandığı 24 AE 718 plakalı traktör, Erzincan-Gümüşhane Yalnızbağ mevkisinde yol kenarına devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, AFAD ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.