Antalya'da jet ski ile botun çarpıştı!

Antalya'nın Serik ilçesinde denizde tanıtım çekimi yapıldığı sırada botla çarpışan jet skiyi kullanan genç ağır yaralandı. Kazada ağır yaralanan genç, Serik'teki özel hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 13.05.2025 12:19

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Boğazkent Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelin su sporları işletmesinde çalışan Yahya Karakaya (20) denizde jet ski ile tanıtım çekimi yaptığı sırada aynı işletmeye ait botla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Karakaya, Serik'teki özel hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Antalya'daki Kepez Devlet Hastanesine sevk edilen gencin, sol kolunun ampute edildiği öğrenildi.