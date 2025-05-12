Van'da terörle mücadele operasyonu: 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van’da terörle mücadele kapsamında 4-11 Mayıs tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, PKK/KCK bağlantılı 12 kişi ve dini istismar eden yapılarla ilişkili 2 kişi gözaltına alındı. Toplam 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Giriş Tarihi: 12.05.2025 15:46

Paylaş



ABONE OL

Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 4-11 Mayıs'ta yürütülen çalışmalarda 12 terör örgütü PKK/KCK ve 2 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN