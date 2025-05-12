Yaşam

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler bir süre Eminönü-Bağcılar arasında yapıldı. Sorunun giderilmesiyle seferler normale döndü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde kısa süreli aksaklık yaşandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bildirildi.

Paylaşımda arıza nedeniyle seferlerin Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

Arızanın giderilmesinin ardından tramvay hattında seferler normale döndü.

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