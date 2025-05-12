Yaşam

Sinop'ta yağmur duası etkinliği

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Çattepe köyünde, her yıl geleneksel olarak farklı köylerde düzenlenen yağmur duası etkinliği bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Sinop'ta yağmur duası etkinliği

Vatandaşların okulun bahçesinde bir araya geldiği etkinlikte, kurak geçen bahar mevsiminin ardından rahmet yağması için dualar edildi. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi. Katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Bölge halkının yanı sıra çevre köylerden de çok sayıda vatandaş programa katıldı.

SİNOP'TA YAĞMUR DUASI

Köy sakinlerinden yapılan açıklamada, bu geleneğin yıllardır sürdürüldüğü ve birlik beraberliğe katkı sağladığı belirtildi.