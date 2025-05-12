Samsun'da toprak kayması: Yol trafiğe kapatıldı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yaşanan toprak kayması bir evin önündeki istinat duvarını yıktı. Güvenlik nedeniyle mahalle yolu trafiğe kapatılırken, risk altındaki bir ev ve ahır tahliye edildi.

Giriş Tarihi: 12.05.2025 13:57

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu bir evin istinat duvarı çöktü. Çayırçökek Mahallesi'nde, O.Ç'ye ait evin ön kısmında toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması sonucu evin istinat duvarı çöktü. Güvenlik gerekçesiyle mahalle yolu araç trafiğine kapatıldı. Riskli bölgede bulunan başka bir ev ile bir ahır tahliye edilirken, iş makineleriyle bölgede çalışma başlatıldı.

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