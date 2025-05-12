Ordu'dan bir yılda 590 ton bal ihraç edildi

Ordulu arıcıların emeği ile üretilen ve Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarında testlerden geçen ballar, dünyanın 55 ülkesine ihraç ediliyor. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, 2024 yılında 590 ton balın ihraç edildiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 12.05.2025 13:40

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3 bin 500 kayıtlı arıcı, 650 bin kovan varlığı ile Ordu'da yaklaşık 10 bin aile arıcılık sektöründen geçimini sağlıyor.

Ordulu gezgin arıcılar tarafından 50'den fazla ilde üretimi yapılan ballar, Avrupa ülkeleri, Hollanda, Almanya, Belçika, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Amerika'ya ihraç ediliyor. 2018 yılından bu yana kentte bal ihracatı rakamları her yıl artarken, son olarak gezginci arıcılar tarafından üretilen ve tesiste analizleri yapıldıktan sonra paketlenen yaklaşık 13 ton bal, İngiltere'ye gönderildi.