Kars'ta ‘kurt kulağı' çiçeği göz kamaştırdı

Kars'ta açan "kurt kulağı" çiçeği görsel şölen oluşturdu.

Giriş Tarihi: 12.05.2025 11:19

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Kars'ın Sarıkamış ilçesi dört mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor. Halk arasında 'kurt çiçeği' olarak bilinen 'iris iberica', yağışlı havaların etkisiyle erken açtı.

Yüksek sapı ve büyük çiçeğiyle dikkati çeken iris çiçekleri, Baraj sularıyla birleşince kartpostallık görüntüler sundu. Kurt kulağı çiçekleri yaban hayvanlarıyla sık sık gündeme gelen Sarıkamış'ın doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.