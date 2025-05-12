Yaşam

Kars'ta ‘kurt kulağı' çiçeği göz kamaştırdı

Kars'ta açan "kurt kulağı" çiçeği görsel şölen oluşturdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Kars'ta ‘kurt kulağı' çiçeği göz kamaştırdı

Kars'ın Sarıkamış ilçesi dört mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor. Halk arasında 'kurt çiçeği' olarak bilinen 'iris iberica', yağışlı havaların etkisiyle erken açtı.

'KURT KULAĞI' ÇİÇEĞİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Yüksek sapı ve büyük çiçeğiyle dikkati çeken iris çiçekleri, Baraj sularıyla birleşince kartpostallık görüntüler sundu. Kurt kulağı çiçekleri yaban hayvanlarıyla sık sık gündeme gelen Sarıkamış'ın doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.