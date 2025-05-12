Denizli'de otomobil motosiklete çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, E.A. (19) yönetimindeki otomobil, şerit değiştirirken Yusuf Karakaya'nın (47) kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Karakaya hayatını kaybetti. İşte detaylar...
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Dokuzkavaklar Mahallesi Ankara Bulvarı'nda seyreden E.A. (19) idaresindeki 45 K 1544 plakalı otomobil, şerit değiştirmeye çalışırken aynı istikamette ilerleyen Yusuf Karakaya'nın (47) kullandığı 20 NG 085 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Karakaya, ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Karakaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.