Yaşam

Çanakkale kazasında ölen 2 kadın Tekirdağ'da toprağa verildi

Çanakkale’de kamyon ile otobüsün çarpışması sonucu hayatını kaybeden 8 kişiden Aynur Kocabey ile Fatma Bektaş için Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Çanakkale kazasında ölen 2 kadın Tekirdağ'da toprağa verildi

Geçtiğimiz gün Çanakkale'nin Ezine Karayolunda meydana gelen kazada, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler arasında yer alan Aynur Kocabey (65) ve Fatma Bektaş (68) için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde cenaze namazı kılındı.

KAZADA ÖLEN 2 KADIN TEKİRDAĞ'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Fatma Bektaş için dün Süleyman Mehmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defin işlemi gerçekleştirilirken, Aynur Kocabey'in cenazesi ise bugün aynı camide düzenlenen törenin ardından dualarla Eski Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene yakınları, komşuları ve sevenleri katılarak gözyaşı döktü.