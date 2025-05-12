Bolu Dağı'nda yoğun sis: Görüş mesafesi düştü

Bolu Dağı D-100 geçişinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Özellikle Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerindeki rampalı ve virajlı yollarda sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Giriş Tarihi: 12.05.2025 10:35

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Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 25 metreye düştü, sürücüler düşük hızda ilerledi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 25 metreye kadar düştü. Sürücüler, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde, rampalı ve virajlı yollarda, sis nedeniyle düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.

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