Amasya'da peş peşe depremler! AFAD ilk detayları açıkladı
AFAD'ın verilerine göre, saat 12.23’te Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 10.07 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Bu depremden 3 dakika sonra 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.23'te merkez üssü Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çevre illerde de hissedilen 10.07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
3 DAKİKA SONRA BİR DAHA SALLANDI
İlk depremin 3 dakika sonrasında bölgede 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
AFAD 12 MAYIS SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-05-12 12:34:41 38.125 32.71056 7.0 ML 1.2 Selçuklu (Konya)
2025-05-12 12:26:26 40.82111 35.19444 19.0 MW 4.2 Gümüşhacıköy (Amasya)
2025-05-12 12:23:55 40.815 35.19194 10.07 MW 4.4 Gümüşhacıköy (Amasya)
2025-05-12 12:21:48 41.4775 28.08472 7.1 ML 1.0 Saray (Tekirdağ)
2025-05-12 12:14:52 40.64667 28.38667 7.28 ML 1.6 Marmara Denizi - [29.04 km] Karacabey (Bursa)
2025-05-12 12:06:35 38.48583 29.15167 7.0 ML 1.0 Eşme (Uşak)
2025-05-12 11:40:31 40.75667 27.37583 13.9 ML 1.8 Marmara Denizi - [03.72 km] Şarköy (Tekirdağ)
2025-05-12 11:35:06 38.33778 38.74917 12.42 ML 1.9 Kale (Malatya)
2025-05-12 11:03:47 36.67528 32.04333 11.11 ML 2.3 Alanya (Antalya)