Amasya'da peş peşe depremler! AFAD ilk detayları açıkladı

Giriş Tarihi: 12.05.2025 12:34

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.23'te merkez üssü Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen 10.07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.